Генштаб заявив про рекордні темпи знищення окупантів у зоні відповідальності "Азову"

Загалом за три дні було знешкоджено понад тисячу загарбників на цьому напрямку.

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Українські військові за три дні знищили 702 російських окупантів у зоні відповідальності угруповання військ (сил) "Азов".

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загалом за цей час було знешкоджено понад тисячу загарбників. У Генштабі назвали ці показники одними з найвищих добових втрат противника.

"Це один із прикладів того, як Сили оборони України нарощують ефективність своїх дій", – додали військові.