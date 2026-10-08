Генштаб заявив про рекордні темпи знищення окупантів у зоні відповідальності "Азову"

Українські військові за три дні знищили 702 російських окупантів у зоні відповідальності угруповання військ (сил) "Азов".
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загалом за цей час було знешкоджено понад тисячу загарбників. У Генштабі назвали ці показники одними з найвищих добових втрат противника.
"Це один із прикладів того, як Сили оборони України нарощують ефективність своїх дій", – додали військові.
- Упродовж минулої доби – 7 жовтня – російська армія втратила 1830 осіб, 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, по 2 РСЗВ та засоби ППО, 12 НРК, 667 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 6 штук спецтехніки.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти залишились без близько 1 547 780 військових.