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Defense Tech

У ВМС показали, як морський дрон Sargan 3000 збив російський Shahed 

Російський дрон працював у mesh-мережі, уточнили у ВМС

У ВМС показали, як морський дрон Sargan 3000 збив російський Shahed 
Фото: скріншот з відео ВМС

Українські військові знищили російський ударний БпЛА типу Shahed вогнем із турелі, встановленої на борту безекіпажного катера Sargan 3000. Відповідне відео ВМС опублікували у Facebook.

На кадрах видно, як із встановленої на Sargan 3000 турелі кулеметними чергами ведеться вогонь по «Шахеду», після чого російський БпЛА падає у воду та вибухає. 

Sargan 3000 прийняли на озброєння Військово-Морських Сил України у квітні 2026 року. Видання «Мілітарний» повідомляло, що безекіпажний катер має бойовий радіус дії до 1600 км, здатен розвивати швидкість від 40 до 55 вузлів і нести до 450 кг бойового навантаження.

БЕК уже застосовували для ураження інших безпілотників. Зокрема, у вересні ВМС повідомили про знищення ним російського морського безекіпажного катера. Український катер був оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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