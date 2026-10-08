Українські військові знищили російський ударний БпЛА типу Shahed вогнем із турелі, встановленої на борту безекіпажного катера Sargan 3000. Відповідне відео ВМС опублікували у Facebook.

На кадрах видно, як із встановленої на Sargan 3000 турелі кулеметними чергами ведеться вогонь по «Шахеду», після чого російський БпЛА падає у воду та вибухає.

Sargan 3000 прийняли на озброєння Військово-Морських Сил України у квітні 2026 року. Видання «Мілітарний» повідомляло, що безекіпажний катер має бойовий радіус дії до 1600 км, здатен розвивати швидкість від 40 до 55 вузлів і нести до 450 кг бойового навантаження.

БЕК уже застосовували для ураження інших безпілотників. Зокрема, у вересні ВМС повідомили про знищення ним російського морського безекіпажного катера. Український катер був оснащений автоматичною туреллю RWS Protector калібру 12,7 мм.