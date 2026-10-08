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Зеленський: Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна домінуватиме в небі

Цієї переваги Україні мають допомогти досягти партнери, зазначив президент.

Зеленський: Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна домінуватиме в небі
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що посилення захисту українського неба може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, партнери мають допомогти Україні домогтися цієї переваги.

Про це Зеленський сказав журналістам у Прилуках, де відвідав місце удару росіян по багатоповерхівці, пише Інтерфакс-Україна.

Президент наголосив, що США мають необхідні можливості для посилення української ППО, і закликав надати їх Україні. 

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"Допоможіть нам захистити небо і домінувати там. І тоді Путін сяде за стіл переговорів", – пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна працює над новими пакетами ППО. Київ уже визначив країни, які мають необхідні системи, і веде роботу над їх отриманням спільно з урядом, МЗС та Міноборони.

Зеленський закликав США відкрити для України можливості Starlink. Він зазначив, що відповідні технології вже використовувалися під час протистояння Ірану та Ізраїлю, коли ізраїльські сили, за його словами, повністю контролювали повітряний простір Ірану.

Президент також заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку може передати Росії. 

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