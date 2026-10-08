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Зеленський: Українська делегація вирушить до США на переговори у п’ятницю-суботу

Глава держави закликав також посилити тиск на Росію.

Зеленський: Українська делегація вирушить до США на переговори у п’ятницю-суботу
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Українська делегація відвідає США у п’ятницю та суботу для проведення перемовин.

Про це 8 жовтня заявив президент Володимир Зеленський під час відвідин місця удару Росії по Прилуках, пише Reuters.

Глава держави також закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Росію.

"Не можна, з одного боку, вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого – говорити, що ми перебуваємо в якомусь дипломатичному глухому куті", – повідомив Зеленський.

Контекст

Заяву про "глухий кут" у перемовинах зробив держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що наразі не бачить перспектив для врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів. 

За його словами, війна перебуває у стані "стратегічного глухого кута", а однією з головних перешкод є вимога Росії встановити повний контроль над Донецькою областю, яку Україна відкидає. Водночас Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення. 

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