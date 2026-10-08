У Бучанському районі росіяни атакували склади: постраждали три людини

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Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на складські приміщення у Бучанському районі.

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували до лікарні. Ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці", - написав він.

Гасіння пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби.