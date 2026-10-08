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У Бучанському районі росіяни атакували склади: постраждали три людини

Гасіння пожежі триває. 

У Бучанському районі росіяни атакували склади: постраждали три людини
Наслідки атаки (архів)
Фото: ДСНС України Facebook

Троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на складські приміщення у Бучанському районі

Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. 

"У Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну людину госпіталізували до лікарні. Ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці", - написав він.

Гасіння пожежі триває. До ліквідації наслідків ворожого удару залучені всі необхідні оперативні служби.

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