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​Міноборони: тисячі військових повернулися із СЗЧ за спрощеною процедурою, за чисельністю це як дві-три бригади

Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. 

​Міноборони: тисячі військових повернулися із СЗЧ за спрощеною процедурою, за чисельністю це як дві-три бригади
Ілюстративне фото

Тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після самовільного залишення частин.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Зазначається, що ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад.

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Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це - люди, які вже мають досвід служби й навички, потрібні підрозділам. Усі вони відновили грошове та інше забезпечення і знову виконують завдання.

"Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно. Дякуємо підрозділам, які брали участь у програмі, розглядали заявки, погоджували рапорти і відкрили двері для людей, які повертаються на службу", - йдеться в повідомленні.

Міноборони також назвало першу п’ятірку за кількістю повернень: 

  • 20 окрема бригада безпілотних систем
  • 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха
  • 3-тя окрема штурмова бригада
  • 63-тя окрема механізована бригада
  • Ахіллес - 429 окрема бригада безпілотних систем

"Також хочемо відзначити підрозділи Національної гвардії: 13-та бригада НГУ «Хартія» та 12-та бригада спеціального призначення «Азов» НГУ. Дякуємо всім, хто наважився і повернувся. Це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне", - йдеться в повідомленні. 

  • У червні Міноборони визначило терміни, протягом яких військовослужбовці можуть поновитися після СЗЧ. 
  • Скористатися механізмом спрощеного повернення через застосунок "Армія+" можуть лише ті військовослужбовці, чиє самовільне залишення частини було офіційно зафіксували до 12 червня 2026 року. Можливість подати такий рапорт онлайн була відкрита до 20 вересня 2026 року.
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