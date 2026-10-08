Росія атакувала енергетичний об'єкт у Києві.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Відбулась атака на один із важливих для міста Києва енергообєктів. Енергетики роблять все щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби", - написав він у Telegram.

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Укренерго також повідомило, що внаслідок ворожого обстрілу сталось вимкнення кількох елементів електричної мережі, якою забезпечується живлення Києва. Через це – в окремих районах столиці виникли перебої з електропостачанням.

"Наразі енергетики здійснюють заживлення знеструмлених абонентів. Це вимагатиме певного часу. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка – споживайте її ощадливо!", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць влучань по енергооб’єктах.