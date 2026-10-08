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Через зниження напруги в метро Києва призупиняли рух поїздів. Його відновили, але з затримками (оновлено)

Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Через зниження напруги в метро Києва призупиняли рух поїздів. Його відновили, але з затримками (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Зоряна Стельмах

У метро Києва призупинено рух потягів і робота ескалаторів. 

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів", - йдеться в повідомленні. 

Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

Оновлено. Станом на 18:40, на "синій" та "зеленій" лініях метро поступово відновлюється рух поїздів зі збільшеними інтервалами. Рух поїздів на "червоній" лінії призупинений.

У КМДА також повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту Києва. Для перевезення пасажирів опрацьовується оперативне дублювання Борщагівської лінії швидкісного трамвая автобусами. 

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