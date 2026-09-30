Київ підписав договір із ЄБРР про збільшення суми кредиту для оновлення метрополітену

Крім того, буде грант на 5 млн євро.

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підписання кредитної угоди між Києвом і ЄБРР

Київ і ЄБРР підписали кредитний договір, що передбачає збільшення суми кредиту від банку до 150 млн євро і надання гранту 5 млн євро.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, кошти в межах проєкту «RLF — «Київ Метро» спрямують на оновлення рухомого складу метрополітену.

«Раніше на цей підпроєкт планували виділити 50 млн євро (як частину програми «Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ»). Але згодом фінансування переформатували та суттєво збільшили», - додав Кличко.

Наразі спільно з ЄБРР Київ реалізує чотири проєкти на загальну суму 290 млн євро. Зокрема, проєкти з модернізації міського транспорту та модернізації системи централізованого теплопостачання Києва.