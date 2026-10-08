Санду: Молдова готова прийняти біженців з України взимку

З 2022 року до Молдови приїхали понад 1 млн українців.

Молдова готова прийняти новий потік українських біженців, якщо цієї зими Україна зіткнеться з важкою гуманітарною ситуацією.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на Moldova Security Forum у Кишиневі, передає NewsMaker.

"З 2022 року до Молдови приїхали понад 1 млн українців, які втекли від війни, а близько 100 тис. знайшли тут свій дім. Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки", - сказала Санду.

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Колишній прем'єр-міністр та спеціальний посланник президента з питань розвитку та стійкості Дорін Речан також заявив, що Молдова готується надати Україні логістичну та енергетичну підтримку і захистити власну енергетичну інфраструктуру.

За його словами, влада розглядає сценарій нового потоку українських біженців і має досвід реагування на надзвичайні ситуації.

Речан зазначив, що електромережі Молдови та України пов’язані, тому країна готується і до можливих проблем з енергетичною інфраструктурою. Водночас, за його словами, Молдова не зможе самостійно забезпечити Україну необхідними обсягами електроенергії, однак через її територію може надходити електроенергія з Румунії.

Представниця Євросоюзу Дорота Длоухі-Суліга заявила, що ЄС продовжить підтримувати українську енергосистему, зокрема, постачатиме генератори, щоб не допустити найважчого сценарію.

Раніше також повідомлялося, що Угорщина хоче розширити тимчасовий захист для українців у ЄС.