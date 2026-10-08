194 бойових зіткнення відбулися на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 8 жовтня на фронті відбулося 194 бойових зіткнення.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 58 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6288 дронів-камікадзе та здійснив 1729 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти штурмували один раз, здійснили 25 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

Реклама

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Вільча та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Куп’янська-Вузлового. Триває бій.

Вісім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новосергіївка, Новоселівка, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Озерне та Лиман.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького та Степів. Одна з цих атак триває.

П’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Світле, Добропілля, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 50 окупантів, 11 - поранено; знищено вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, вісім спеціальних засобів, пункт управління БпЛА, один склад боєприпасів та 68 укриттів окупантів. Пошкоджено танк, п’ять одиниць автомобільної техніки, три гармати, одну РСЗВ, два спеціальні засоби, шість пунктів управління БпЛА та 151 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 219 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Реклама

На Олександрівському напрямку ворог штурмував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих атак в бік населених пунктів Рибне, Злагода, Тернувате, Косівцеве, Рівне, Верхня Терса, Гірке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, двічі атакуючи в бік Новопавлівки та Плавнів.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.