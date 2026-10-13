ЦПД: у соцмережах поширюють дипфейк із командиром бригади "Ахіллес"

На відео він нібито звертається до поляків із закликом захистити українські пам'ятники у Польщі напередодні "свята героїв України 14 жовтня".

Пропагандисти створили дипфейк із командиром бригади «Ахіллес» Юрієм Федоренком та активно поширюють його в соцмережах.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У соціальних мережах поширюється відео, на якому нібито командир бригади «Ахіллес» Юрій Федоренко звертається до поляків із закликом напередодні «свята героїв України 14 жовтня» захистити українські пам’ятники на території Польщі.

В ЦПД спростували цю інформацію та додали, що відео штучно створене. На це вказують характерні візуальні ознаки, такі як розмитість зображення, нечіткі контури обличчя та його овалу, а також неприродність окремих деталей і міміки. Крім того, на офіційних сторінках Юрія Федоренка та бригади «Ахіллес» немає відповідних звернень.

Ще одною ознакою маніпуляції є неправильна дата свята: День захисників і захисниць України із 2023 року відзначається 1 жовтня.

"Мета таких маніпуляцій — посилити напруженість у польсько-українських відносинах і спровокувати ворожнечу між українцями та поляками", - зазначили в ЦПД.