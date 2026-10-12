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РФ активно піарить “програму переселення в Донецьк” для українців в області

Пушилін заявив про нібито понад 300 заявок на переселення до Донецька через ворожий чат-бот. 

РФ активно піарить “програму переселення в Донецьк” для українців в області
Ілюстративне фото
Фото: kramrayon.com

Російська пропаганда продовжує активно піарити так звану “програму переселення в Донецьк” для мешканців підконтрольних Україні територій Донеччини.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Москва долучає до цього гауляйтерів та державні медіа РФ.

Зокрема, керівник окупаційної адміністрації на Донеччині Денис Пушилін заявив про нібито понад 300 заявок на переселення до Донецька через ворожий чат-бот. 

“Це пропагандистський трюк, за допомогою якого росіяни намагаються створити ілюзію масової підтримки Росії та заманити людей на окуповані території обіцянками безкоштовного житла”, – зазначено у ЦПД.

  • У Центрі застерігають від використання російських чат-ботів. Збираючи персональні дані, спецслужби рф можуть використати їх для шантажу та вербування з метою здійснення диверсій проти України.

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