Унаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу є загиблий та п’ять постраждалих серед цивільних жителів.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Краснопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю загинув 39-річний чоловік.
У Ямпільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль екстреної медичної допомоги травми отримали чоловіки віком 44 та 59 років.
У Кириківській громаді внаслідок наїзду трактором і детонації вибухового предмета травмовано 59-річного чоловіка.
У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травми отримав 58-річний чоловік.
До медичного закладу звернувся 17-річний хлопець, який був поранений внаслідок влучання ворожого дрона 10 жовтня в Середино-Будській громаді , а також чоловіки віком 55 та 46 років та 64-річна жінка, які були травмовані теж 10 жовтня внаслідок ворожих обстрілів у Середино-Будській громаді.
Протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 22 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Ямпільській громаді пошкоджено службовий автомобіль;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, знищено автомобіль;
- у Кириківській громаді пошкоджено трактор;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено та знищено житлові будинки;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 38 хвилин.