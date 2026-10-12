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На Сумщині росіяни вбили одну людину і поранили п'ять

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

На Сумщині росіяни вбили одну людину і поранили п'ять
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області за минулу добу є загиблий та п’ять постраждалих серед цивільних жителів.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Краснопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю загинув 39-річний чоловік

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У Ямпільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль екстреної медичної допомоги травми отримали чоловіки віком 44 та 59 років.

У Кириківській громаді внаслідок наїзду трактором і детонації вибухового предмета травмовано 59-річного чоловіка.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травми отримав 58-річний чоловік.

До медичного закладу звернувся 17-річний хлопець, який був поранений внаслідок влучання ворожого дрона 10 жовтня в Середино-Будській громаді , а також чоловіки віком 55 та 46 років та 64-річна жінка, які були травмовані теж 10 жовтня внаслідок ворожих обстрілів у Середино-Будській громаді.

Протягом доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 22 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено службовий автомобіль;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, знищено автомобіль;
  • у Кириківській громаді пошкоджено трактор;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено та знищено житлові будинки;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу повітряна тривога в області тривала 11 годин 38 хвилин.

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