Двоє мешканців Херсонщини поранені російськими атаками

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Упродовж минулої доби російські війська били по Херсонській області із авіації, артилерії та безпілотниками. Поранені двоє людей.

Про це йдеться у повідомленні начальника ОВА Олександра Прокудіна.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Станіслав, Урожайне, Олександрівка, Білозерка, Новорайськ, Костирка, Новомиколаївка, Микільське, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Дар'ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Антонівка, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Садове, Широка Балка, Софіївка, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Михайлівка, Монастирське, Новодмитрівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Республіканець, Суханове, Томарине, Томина Балка, Розлив, Велетенське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 2 приватних будинки. Також понівечили приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», — написав Прокудін.