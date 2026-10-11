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Росія вдарила по ТЕЦ у Харкові після оголошення "енергетичного перемир’я", - Зеленський

Росія вдарила по ТЕЦ у Харкові після оголошення "енергетичного перемир’я", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія атакувала ТЕЦ-5 у Харкові, попри оголошення президентом США Дональдом Трампом "енергетичного перемир'я".

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

"Протягом всього дня сьогодні у небі були російські “шахеди”. Зараз теж “шахеди” в небі. Були удари авіабомб. Були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в Харкові – по енергетиці Харкова", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що загалом за цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по обʼєктах генерації та передачі електрики в Україні, ще 17 ударів за тиждень було по газових і нафтових обʼєктах.

"За один цей тиждень росіяни убили більш ніж 150 наших людей і більш ніж 700 людей були поранені", - додав Зеленський.

  • Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".

    Зеленський наголосив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента США.

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