Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія атакувала ТЕЦ-5 у Харкові, попри оголошення президентом США Дональдом Трампом "енергетичного перемир'я".
Про це повідомила пресслужба ОПУ.
"Протягом всього дня сьогодні у небі були російські “шахеди”. Зараз теж “шахеди” в небі. Були удари авіабомб. Були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в Харкові – по енергетиці Харкова", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що загалом за цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по обʼєктах генерації та передачі електрики в Україні, ще 17 ударів за тиждень було по газових і нафтових обʼєктах.
"За один цей тиждень росіяни убили більш ніж 150 наших людей і більш ніж 700 людей були поранені", - додав Зеленський.
- Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".
Зеленський наголосив, що Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховує на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента США.