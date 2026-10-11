Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Міноборони виступило за максимальне бронювання працівників ОПК

За словами міністра, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою

Міноборони виступило за максимальне бронювання працівників ОПК
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що позиція МОУ — максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості.

«Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів», – заявив керівник міністерства під час зустрічі з журналістами 10 жовтня.

Водночас, наголосив він, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

  • 9 жовтня збройні асоціації закликали Кабінет міністрів зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств ОПК.
  • «За нашими даними, Мінекономіки направило на погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає обмеження бронювання до 85% для підприємств ОПК, визначених Міноборони критично важливими для функціонування економіки. Вважаємо, що запропоноване зниження ліміту не враховує кадрових потреб оборонного виробництва», – заявили в Українській раді зброярів.

Читайте такожРада зброярів і Ліга оборонних підприємств закликали враховувати простої підприємств у повітряні тривоги у строках контрактів

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies