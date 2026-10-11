Міноборони виступило за максимальне бронювання працівників ОПК

За словами міністра, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою

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Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що позиція МОУ — максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості.

«Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів», – заявив керівник міністерства під час зустрічі з журналістами 10 жовтня.

Водночас, наголосив він, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

9 жовтня збройні асоціації закликали Кабінет міністрів зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств ОПК.

«За нашими даними, Мінекономіки направило на погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає обмеження бронювання до 85% для підприємств ОПК, визначених Міноборони критично важливими для функціонування економіки. Вважаємо, що запропоноване зниження ліміту не враховує кадрових потреб оборонного виробництва», – заявили в Українській раді зброярів.