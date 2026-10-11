Міноборони у 2026 році законтрактувало на 300% більше дронів, ніж торік

Обсяг контрактування безпілотників різних типів за останні місяці зріс у 5,5 разів порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

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Агенція оборонних закупівель ДОТ у системі Міноборони України у 2026 році законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомили в Міноборони.

Протягом останніх місяців агенція законтрактувала дронів різних типів приблизно у 5,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Обсяг контрактування FPV-дронів у 2026 році вже на 54% перевищив показник за весь 2025 рік. Водночас обсяг поставок таких безпілотників зріс майже у 3,7 раза.

У Міноборони зазначили, що збільшити закупівлі вдалося завдяки залученню підтримки міжнародних партнерів і нарощуванню виробничих спроможностей українського оборонно-промислового комплексу.