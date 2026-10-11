Міноборони у 2026 році законтрактувало на 300% більше дронів, ніж торік

Агенція оборонних закупівель ДОТ у системі Міноборони України у 2026 році законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за весь минулий рік.
Про це повідомили в Міноборони.
Протягом останніх місяців агенція законтрактувала дронів різних типів приблизно у 5,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Обсяг контрактування FPV-дронів у 2026 році вже на 54% перевищив показник за весь 2025 рік. Водночас обсяг поставок таких безпілотників зріс майже у 3,7 раза.
У Міноборони зазначили, що збільшити закупівлі вдалося завдяки залученню підтримки міжнародних партнерів і нарощуванню виробничих спроможностей українського оборонно-промислового комплексу.
- Україна отримала ще 1,2 млрд євро від Євросоюзу в межах Ukraine Support Loan. Отримані кошти спрямують на першочергові оборонні потреби.