Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаТехнології
Спецтема
Defense Tech

Радник президента: Росіяни встановлюють на "Шахеди" нові антени, які краще протидіють українським засобам РЕБ

Російські дрони почали оснащувати захищеними антенами супутникової навігації на 32 елементи замість 16.

Радник президента: Росіяни встановлюють на "Шахеди" нові антени, які краще протидіють українським засобам РЕБ
Сергій ("Флеш") Бескрестнов
Фото: Facebook-сторінка Сергія Бескрестнова

Росіяни почали використовувати на ударних безпілотниках типу Shahed захищені антени супутникової навігації нового типу на 32 елементи. Раніше противник застосовував антени з 16 елементами.

Про це повідомив позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій ("Флеш") Бескрестнов у Facebook.

За його словами, нові антени виявляють на "Шахедах", які атакують Київ.

Реклама

Експерт пояснив, що російські безпілотники можуть знаходити цілі за допомогою супутникової навігації, зокрема GPS, або через радіоуправління оператором за допомогою MESH-модема. 

Українські військові протидіють наведенню за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), створюючи перешкоди на відповідних частотах.

Водночас росіяни встановлюють на дрони спеціальні CRPA-антени, які допомагають протидіяти таким перешкодам.

"Чим більше елементів, тим більше джерел сигналів від РЕБ може придушити антена", – зазначив Бескрестнов.

За його поясненням, якщо раніше для протидії таким антенам потрібно було умовно забезпечити наявність 16 джерел РЕБ навколо безпілотника, то тепер їх кількість має зрости вдвічі.

Він наголосив, що ця технологічна гонка створює додаткові труднощі для України, адже збільшити кількість елементів антени противнику простіше, ніж українській стороні розширювати мережу засобів радіоелектронної боротьби.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies