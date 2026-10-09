Радник президента: Росіяни встановлюють на "Шахеди" нові антени, які краще протидіють українським засобам РЕБ

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Росіяни почали використовувати на ударних безпілотниках типу Shahed захищені антени супутникової навігації нового типу на 32 елементи. Раніше противник застосовував антени з 16 елементами.

Про це повідомив позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій ("Флеш") Бескрестнов у Facebook.

За його словами, нові антени виявляють на "Шахедах", які атакують Київ.

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Експерт пояснив, що російські безпілотники можуть знаходити цілі за допомогою супутникової навігації, зокрема GPS, або через радіоуправління оператором за допомогою MESH-модема.

Українські військові протидіють наведенню за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), створюючи перешкоди на відповідних частотах.

Водночас росіяни встановлюють на дрони спеціальні CRPA-антени, які допомагають протидіяти таким перешкодам.

"Чим більше елементів, тим більше джерел сигналів від РЕБ може придушити антена", – зазначив Бескрестнов.

За його поясненням, якщо раніше для протидії таким антенам потрібно було умовно забезпечити наявність 16 джерел РЕБ навколо безпілотника, то тепер їх кількість має зрости вдвічі.

Він наголосив, що ця технологічна гонка створює додаткові труднощі для України, адже збільшити кількість елементів антени противнику простіше, ніж українській стороні розширювати мережу засобів радіоелектронної боротьби.