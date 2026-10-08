Міноборони кодифікувало дрон-перехоплювач Blade

Міністерство оборони України кодифікувало дрон-перехоплювач Blade української оборонно-технологічної компанії Phantom Defense. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Blade розроблений для перехоплення безпілотників літакового типу. За словами розробників, перехоплювач розвиває максимальну швидкість до 310 км/год, може нести до 0,5 кг корисного навантаження та працювати на дальності до 30 км. Система вертикального злету та посадки дозволяє запускати Blade з необлаштованих майданчиків — без прив’язки до злітно-посадкових смуг, зазначають у компанії. Дрон оснащений денною та тепловізійною камерами, які забезпечують роботу цілодобово.

Blade має наземну станцію керування, яка включає телеметрію, відео та керування польотом. Для оператора передбачене автоматизоване робоче місце кейсового типу з часом безперебійної роботи від 4 годин, додали у компанії.

«Blade є частиною інтегрованої екосистеми протидії безпілотним загрозам Phantom Defense, яка об’єднує системи виявлення, засоби радіоелектронної боротьби, кінетичні перехоплювачі та платформу ситуаційної обізнаності й управління боєм. Такий підхід дозволяє поєднувати різні засоби протидії БпЛА в єдину систему — від виявлення та супроводу цілі до її нейтралізації», — зазначили у Phantom Defense.

Станом на липень, з початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У переліку кодифікованих з початку 2026 року є: