Українська Skyeton представила ударний безпілотник Stormbird

Stormbird створений на основі розвідувального БпАК Raybird (ACS-3), однак може виконувати ширший спектр місій, зазначили у компанії

Український виробник безпілотних авіаційних комплексів Skyeton створив тактичний БпАК Stormbird, спеціально розроблений для високоточних ударних місій. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

У Skyeton розповіли, що Stormbird на початку року пройшов кодифікацію в Міністерстві оборони України. Нову платформу вже використовують у підрозділах Сил оборони України для ураження ворожих цілей.

Stormbird створили на основі архітектури БпАК Raybird (ACS-3). Зокрема, при його розробці спирались на досвід понад 350 000 годин бойового застосування Raybird, розповіли у Skyeton. У компанії додали, що новий безпілотник має більші можливості інтеграції корисного навантаження та гнучкість у виконанні ширшого спектра місій.

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За словами розробників, від свого попередника Stormbird успадкував тривалість польоту та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Водночас БпАК отримав передові ударні можливості.

«Зі Stormbird ми зробили крок за межі розвідки. Цей БпАК поєднує тривалість польоту та малопомітність Raybird із точністю й універсальністю, необхідними для сучасних ударних місій. Наша візія – створити комплексну екосистему малих БпАК літакового типу, здатних виконувати завдання з розвідки, виявлення, визначення цілей, а тепер і завдавати високоточних ударів в умовах, де пілотовані літаки або навіть більші БпЛА не можуть діяти», — розповів CEO Skyeton Роман Княженко.

Безпілотник може нести такі варіанти корисного навантаження

Remora – плануючий боєприпас;

Quadremora – баражуючий боєприпас FPV-типу;

Ретранслятор для забезпечення постійного зв’язку поза зоною покриття наземної інфраструктури.

У компанії додали, що компактний планер дрона мінімізує радіолокаційну помітність, а високий рівень автономності і здатність завдавати високоточних ударів роблять комплекс ефективним у динамічних бойових умовах.

Базову модель дрона-розвідника літакового типу Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння Збройних сил України і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

Згідно з даними Міноборони він може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Швидкість дрона становить 80-140 км/год. Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити візуальну розвідку з висоти до 5.5 км та виконувати інші завдання. Безпілотник також може нести 5-10 кг корисного навантаження. У Міноборони додали, що станом на 2025 дрони Raybird виконали більше ніж 350 000 годин бойових вильотів.

Нещодавно стало відомо, що армія США закупить українські розвідувальні безпілотники Raybird. Контракт на постачання уклали з американським підрозділом української компанії Skyeton. Згідно з угодою, Skyeton має поставити безпілотники орієнтовно до 15 грудня 2026 року.