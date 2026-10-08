Нідерландська Intelic випробувала ШІ-систему перехоплення дронів і впроваджує її в Україні

Нідерландська компанія Intelic випробувала систему протиповітряної оборони, яка за допомогою штучного інтелекту виявляє повітряні цілі та координує роботу дрона-перехоплювача. Про це повідомляє Reuters.

Випробування відбулося наприкінці вересня. Безпілотник перехопив імітовану ворожу ціль, яку спочатку виявив радар, а потім підтвердив штучний інтелект. Програмне забезпечення Intelic на основі штучного інтелекту Nexus використовувало дані кількох радарів, сенсорів і камер, наданих іншими компаніями, щоб визначити, що виявлений об’єкт є ворожою ціллю. Після цього розвідувальний дрон за допомогою технології розпізнавання зображень підтвердив, що ціллю є ворожий безпілотник.

Остаточне рішення про запуск дрона-перехоплювача, керованого штучним інтелектом, під час випробування ухвалювала людина. Водночас сам процес може бути повністю автономним, заявив генеральний директор і засновник Intelic Мауріц Кортхалс Алтес.

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Під час випробувань інженери працювали в мобільному командному пункті та стежили за екранами інтерфейсу, який об’єднав виявлення цілей радаром, їхнє підтвердження за допомогою штучного інтелекту та роботу дронів-перехоплювачів. Кожен компонент системи можна було окремо обрати та контролювати з єдиної панелі управління.

За словами Кортхалса Алтеса, штучний інтелект також може використовуватися для швидкого ухвалення рішень. Наприклад, система може допомагати військовому на полі бою вирішити, чи відкривати вогонь по реактивному безпілотнику, коли на ухвалення рішення іноді є лише кілька секунд. За високої швидкості цілі, зазначив Кортхалс Алтес, не так просто влучити вручну, тому потрібна більш автономна система.

Система командування та управління Intelic уже впроваджується Україною на полі бою. Програма від Intelic доповнює українську систему Delta.

«Зараз в Україні людська комунікація може забирати кілька хвилин між моментом, коли дрон виявили, і моментом, коли сили намагаються його збити. Автономні системи скорочують цей час, що потенційно може стати різницею між життям і смертю», — сказала старша інженерка-програмістка Intelic Аніка Кемптер.

Intelic базується в Амстердамі. Компанія також має офіс у Києві та допомагає українським силам протидіяти російським ударам безпілотниками та ракетами.

У травні 2026 року Intelic підписала угоду з українською TAF Industries. Компанії планують разом розвивати технології та обмінюватися досвідом у сфері безпілотників. Зокрема, вони збираються поєднати програмне забезпечення Intelic із безпілотниками TAF. Головна мета — зробити дрони, зокрема дрон-розвідник «Бабка», більш автономними. Це дозволить техніці краще «бачити» ситуацію навколо та швидше обробляти дані.