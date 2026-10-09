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Defense Tech

UMO Defense представила оптоволоконні дрони із груповим керуванням

Дрони працюють у складі системи UMO HYDRA, яка дає змогу підключати до однієї наземної станції до шести БпЛА

UMO Defense представила оптоволоконні дрони із груповим керуванням
Фото: UMO Defence

Українсько-польський виробник безпілотників UMO Defense представив на Brave1 Market чотири моделі ударних оптоволоконних дронів, які можна одночасно підключати до наземної станції та перемикатися між ними. Про це компанія розповіла виданню Defender Media.

На маркетплейсі доступні чотири моделі серії UMO: UMO-13-O25, UMO-15-O25, UMO-15-O30 та UMO-13-O30. Вони зроблені на 13- або 15-дюймових рамах та мають оптоволоконні котушки завдовжки 25 або 30 км. Усі представлені безпілотники пройшли кодифікацію, розповіли у компанії. Вартість безпілотників залежно від комплектації становить від 115 до 127 тис. грн.

За словами розробників, крейсерська швидкість дронів становить 61–65 км/год, а тривалість польоту — 25–30 хвилин. Вони можуть нести корисне навантаження масою 2–2,5 кг. Безпілотники передають цифровий відеосигнал, оснащені цифровими денними камерами, але не мають системи термінального наведення.

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Усі чотири моделі обладнані знімними посадковими опорами. За даними виробника, це дозволяє використовувати їх для організації засідок. Залежно від режиму польоту дрони можуть перебувати в режимі очікування до шести годин.

Оптоволоконні безпілотники UMO працюють у складі системи UMO HYDRA. Вона дає змогу підключати до однієї наземної станції до шести БпЛА та перемикатися між ними, пояснюють у компанії. Водночас два оператори можуть одночасно керувати двома дронами.

Система передбачає швидке перемикання між підключеними апаратами та має запобіжник від випадкової активації під час зміни дрона. Також UMO HYDRA підтримує роботу із зовнішніми дисплеями й окулярами.

UMO Defense — українська оборонна компанія, створена наприкінці 2025 року на базі виробничого підрозділу UMO Ukraine. Вона діє як окрема компанія у структурі польської групи UMO. Основні напрями її роботи — розробка, виробництво та впровадження рішень у сфері FPV-дронів.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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