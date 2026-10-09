Корецький: Уряд залучає додаткові ресурси для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія практично безперервно атакує енергетичну інфраструктуру та об’єкти, які забезпечують живлення Києва й центральних регіонів. Унаслідок ударів на кількох об’єктах є значні пошкодження та руйнування. Для якнайшвидшого відновлення залучають додаткові ресурси.

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

За його словами, уряд щодня аналізує, як спрацював захист енергетичних об’єктів, і визначає, що можна оперативно покращити. Основне завдання – якомога швидше відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Реклама

Ремонтні бригади працюють цілодобово, подекуди навіть під час повітряних тривог. Водночас Росія продовжує запускати реактивні ударні безпілотники, намагаючись перешкодити швидкому проведенню ремонтів.

"Сьогодні на черговому селекторі була детальна доповідь Президенту про ситуацію. МЗС та Міненерго за активної допомоги команди Офісу Президента в постійному діалозі з партнерами, щоб забезпечити необхідну допомогу зараз для якнайшвидшого відновлення", – каже глава уряду.

Окремо уряд опрацьовує ситуацію в Києві. Після останніх подій мають зробити висновки щодо роботи систем життєзабезпечення та організації руху дублюючого транспорту.

Читайте також Зеленський заявив про майже повне невиконання Києвом підготовки до зими

Мінрозвитку громад та територій, Міністерство енергетики, ДСНС спільно з місцевою владою повинні невідкладно вирішити ці питання, наголосив Сергій Корецький.