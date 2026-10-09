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Зеленський вручив 20 сертифікатів на квартири українським захисникам та родинам загиблих

Житло отримають військові, удостоєні звання Героя України, а також рідні захисників, яких відзначили найвищою державною нагородою посмертно.

Зеленський вручив 20 сертифікатів на квартири українським захисникам та родинам загиблих
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та родинам загиблих воїнів, яким це звання присвоїли посмертно. 

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час вручення сертифікатів Зеленський наголосив, що держава має забезпечити власним житлом кожного Героя України та родини українських захисників.

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"Вдячність, повага, чіткий факт: щоб у кожного Героя, щоб у кожної сім'ї українських Героїв був свій дім тут, в Україні", – зазначив президент.

Він також підкреслив, що Україна збереглася завдяки людям, які борються за її незалежність, захищають державу та не дозволяють ворогу знищити її.

Окремо глава держави згадав військових, які віддали життя заради України. Присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Зеленський подякував українським захисникам, працівникам оборонної промисловості та всім, хто забезпечує стійкість держави під час війни.

"Українці тримаються, б'ються і захищають своє майбутнє, свободу, родини, дім і право жити так, як хочуть, на своїй землі", – наголосив президент.

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