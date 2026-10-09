Адвокат затриманої у Казахстані українки повідомив, що вона залишила країну

Громадянка України Любов Рожанська, затримана 1 жовтня в Астані на запит Росії за підозрою в “викраденні дитини”, змогла залишити Казахстан.

Про це повідомляє DW з посиланням на адвоката жінки Олексія Прянішнікова.

Зараз Любов Рожанська перебуває в одній із країн Євросоюзу.

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Після закінчення трьох днів з моменту її затримання суд у Казахстані мав обрати для Рожанської запобіжний захід. Однак цього не сталося, що дозволило жінці вийти із СІЗО. Після цього, за словами адвоката, вона виїхала з Казахстану.

Звільнення Рожанської домагалася влада України, зокрема МЗС, а також омбудсмен Дмитро Лубинець.

Раніше Прянішніков повідомляв, що “Казахстан веде конструктивний діалог з Україною” щодо долі Рожанської. Тим часом, запит Росії до Казахстану на екстрадицію українки, спрямований Москвою через Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), відкликано не було.

Суть справи

Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати свого неповнолітнього онука, однак опинилася під вартою у справі, яку Росія порушила ще у 2023 році.

За наявною інформацією, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії, а у 2022 році оформила для себе та дитини російське громадянство. Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу.

За словами Лубінця, бабуся приїхала до Казахстану, щоб забрати українську дитину та повернути її додому. Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом. “Нові” родичі дитини в Росії у співпраці з ФСБ виходили з нею на зв'язок і намагалися переконати її виїхати з України та самостійно забрати онука.

Жінка приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання.