Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоЖиття

Адвокат затриманої у Казахстані українки повідомив, що вона залишила країну

Зараз Любов Рожанська перебуває в одній із країн Євросоюзу.

Адвокат затриманої у Казахстані українки повідомив, що вона залишила країну
Міжнародний аеропорт Астани "Нур-Султан"
Фото: Вікіпедія

Громадянка України Любов Рожанська, затримана 1 жовтня в Астані на запит Росії за підозрою в “викраденні дитини”, змогла залишити Казахстан.

Про це повідомляє DW з посиланням на адвоката жінки Олексія Прянішнікова.

Зараз Любов Рожанська перебуває в одній із країн Євросоюзу.

Реклама

Після закінчення трьох днів з моменту її затримання суд у Казахстані мав обрати для Рожанської запобіжний захід. Однак цього не сталося, що дозволило жінці вийти із СІЗО. Після цього, за словами адвоката, вона виїхала з Казахстану.

Звільнення Рожанської домагалася влада України, зокрема МЗС, а також омбудсмен Дмитро Лубинець

Раніше Прянішніков повідомляв, що “Казахстан веде конструктивний діалог з Україною” щодо долі Рожанської. Тим часом, запит Росії до Казахстану на екстрадицію українки, спрямований Москвою через Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), відкликано не було.

Суть справи

Рожанська приїхала до Казахстану, щоб забрати свого неповнолітнього онука, однак опинилася під вартою у справі, яку Росія порушила ще у 2023 році.

За наявною інформацією, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії, а у 2022 році оформила для себе та дитини російське громадянство. Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу.

За словами Лубінця, бабуся приїхала до Казахстану, щоб забрати українську дитину та повернути її додому. Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом. “Нові” родичі дитини в Росії у співпраці з ФСБ виходили з нею на зв'язок і намагалися переконати її виїхати з України та самостійно забрати онука.

Жінка приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання.

  • Омбудсман закликав родичів українських дітей, які перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, не намагатися самостійно їх забирати, а звертатися до офіційних державних структур України.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies