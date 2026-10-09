Ворог атакував Миколаїв дронами, є загиблий

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич додав , що міські служби та адміністрація виїхали на місце. Наразі обстежують прилеглий житловий сектор, щоб оцінити можливі наслідки атаки.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Сьогодні вдень ворог атакував ударними дронами об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури Миколаєва.

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Під атаки потрапили об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури.ми

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