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Ворог атакував Миколаїв дронами, є загиблий

Під атаки потрапили об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури.ми

Ворог атакував Миколаїв дронами, є загиблий
Фото: grivna.ua

Сьогодні вдень ворог атакував ударними дронами об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури Миколаєва. 

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Унаслідок загинув 64-річний чоловік.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич додав, що міські служби та адміністрація виїхали на місце. Наразі обстежують прилеглий житловий сектор, щоб оцінити можливі наслідки атаки.

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область дронами. Постраждали двоє маленьких дітей і чоловік. 

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