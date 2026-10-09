Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти на території Російської Федерації, що задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива.

Про це розповіли у Генштабі.

У районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижегородської області уражено об'єкт філії АТ «Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна. Цей інститут діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання та систем керування для ракет.

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В районі населеного пункту Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод. Підприємство задіяне у виробничих ланцюгах військово-промислового комплексу противника. Воно виготовляє компоненти пального «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу. Перебуває під міжнародними санкціями.

Окрім того, щоб послабити спроможності ВПК противника із виробництва вибухових речовин та ракетного палива, уражений Центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет в районі населеного пункту Суроватіха Нижегородської області Росії.

У Генштабі наголошують, що ураження таких об'єктів є реалізацією Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу держави-агресора.

Робота по ключових військових цілях противника триває.