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Росія вдарила по Рівненщині: постраждала жінка (оновлено)

Будинок потерпілої було ушкоджено внаслідок обстрілу.

Росія вдарила по Рівненщині: постраждала жінка (оновлено)
Обстріл Рівненщини
Фото: Рівненська ОВА

На Сарненщині Рівненської області внаслідок повітряної атаки постраждала жінка. Її будинок зазнав пошкоджень.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Потерпілу госпіталізували з осколковими пораненнями обох кистей та обличчя. Окрім домівки постраждалої, обстріл зачепив ще кілька сусідніх осель.

Наразі в районі знову оголосили повітряну тривогу.

Зазначимо, що у ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і окупованих Донецька і Криму. 

Протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях.

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