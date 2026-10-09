Росіяни атакували Кривий Ріг, пошкоджена інфраструктура

Російські війська атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Унаслідок удару пошкоджена інфраструктура, інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.
За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, росіяни запустили по Кривому Рогу реактивний "Шахед". На місці розпочали аварійно-рятувальну операцію.
- 6 жовтня російська армія завдала удару по території однієї з міських лікарень Кривого Рогу. Унаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, зокрема двох жінок віком 28 і 40 років у важкому стані госпіталізували. Одна з поранених – працівниця лікарні, інша під час удару гуляла із собакою.