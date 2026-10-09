Росіяни атакували Кривий Ріг, пошкоджена інфраструктура

Наслідки удару та інформацію про потерпілих уточнюють.

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Російські війська атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Унаслідок удару пошкоджена інфраструктура, інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, росіяни запустили по Кривому Рогу реактивний "Шахед". На місці розпочали аварійно-рятувальну операцію.