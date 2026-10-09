Президент також повідомив про удар по ще одному російському дата-центру.

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Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими силами двох російських нафтопереробних заводів – в Омську та Ухті. Останній розташований приблизно за 1900 кілометрів від державного кордону України.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

Для удару по Ухтинському НПЗ застосували дрони "Ан-196 RS", дальність польоту яких становить близько 2500 кілометрів.Напередодні для атаки на Омський НПЗ використали безпілотники FP-6 – модифіковані FP-1.

Зеленський також повідомив про ураження ще одного російського дата-центру. Він назвав цю операцію дзеркальною відповіддю на російські удари по Україні.

"Продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це влучно", – зазначив президент.