Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження українськими силами двох російських нафтопереробних заводів – в Омську та Ухті. Останній розташований приблизно за 1900 кілометрів від державного кордону України.
Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.
Для удару по Ухтинському НПЗ застосували дрони "Ан-196 RS", дальність польоту яких становить близько 2500 кілометрів.Напередодні для атаки на Омський НПЗ використали безпілотники FP-6 – модифіковані FP-1.
Зеленський також повідомив про ураження ще одного російського дата-центру. Він назвав цю операцію дзеркальною відповіддю на російські удари по Україні.
"Продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це влучно", – зазначив президент.
- Напередодні Генштаб повідомив, що Сили оборони України уразили нафтопереробний і нафтохімічний комплекс "Газпром нефтехім Салават" у російському Башкортостані, приблизно за 1300 км від України. Після удару на території підприємства виникла пожежа, повідомляв Генштаб ЗСУ. Комплекс є одним із найбільших у Росії, здатний переробляти до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік і виробляє, зокрема, бензин, дизельне паливо, мазут та бітум.