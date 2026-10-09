The Fourth Law та Odd Systems запускають проєкт з виробництва тепловізійних сенсорів у Європі та США

Компанії планують протягом трьох років збільшити обсяги виробництва тепловізійних сенсорів у Європі в чотири рази, а в США – удвічі

Компанії The Fourth Law та Odd Systems запускають проєкт Project Foundation – напівпровідникову ініціативу з масового виробництва неохолоджуваних тепловізійних сенсорів у Європі та США. Про це компанії повідомили у пресрелізі.

У повідомленні зазначають, що головна місія Project Foundation – забезпечити суверенітет Європи та Сполучених Штатів у сфері тепловізійних сенсорів шляхом розробки власних неохолоджуваних довгохвильових інфрачервоних (LWIR) сенсорів, також відомих як мікроболометри, та створення потужностей для їх масштабованого виробництва. Ініціатива покликана забезпечити доступними сенсорами виробників дронів, автомобілів, робототехніки завдяки поєднанню партнерських фабрик (foundry lines) та власних запланованих виробництв, кажуть у компаніях.

«Створення тепловізійних камер чітко показало нам, чого саме виробники очікують від сенсора всередині: високої продуктивності, надійності постачань і ціни, яка працює при масштабуванні. Ми будуємо Project Foundation навколо цих вимог. Суверенне виробництво має бути комерційно конкурентоспроможним, щоб досягти широкого впровадження», – зазначив Ігор Наконечний, CEO Project Foundation.

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Project Foundation планує створити виробничу мережу, перші фабрики якої – First Foundation та Second Foundation – будуть розташовані відповідно в Європі та США. Мережа матиме спільну технологічну базу та власні розробки сенсорів. Початок виробництва заплановано на 2027 рік

Штаб-квартира проєкту розташована в Ейндговені у Нідерландах – одному з провідних напівпровідникових технологічних хабів Європи. Project Foundation залучатиме регіональних фахівців та глибокотехнологічну (deep-tech) інфраструктуру для швидкого масштабування виробництва.

Заплановане фінансування Project Foundation включає інвестиції від The Fourth Law та Odd Systems, зовнішній акціонерний капітал, боргове фінансування, гранти та попередні продажі клієнтам. Організатори проєкту ведуть перемовини з потенційними інвесторами та партнерами щодо фінансування. Також налагоджено технологічне партнерство з низкою світових лабораторій у сфері напівпровідників і мікроболометрів та найбільшими споживачами тепловізійних камер по всьому світу.

Організатори зазначають, що Project Foundation позиціонує себе на перетині науково-дослідних (R&D) центрів світового рівня та компаній, які працюють у цій галузі, для розробки економічно ефективних і таких, що можуть вироблятись в надвеликих масштабах, мікроболометричних сенсорів.

Компанії The Fourth Law та Odd Systems були засновані в Києві у 2023 році. Компанії здійснюють діяльність в Україні, решті країн Європи та в США. Команда засновників має 14-річний досвід розробки камер, включаючи виробництво понад мільйона споживчих розумних камер.

The Fourth Law розробляє масштабовану автономність для роботизованих систем із першочерговим фокусом на оборонній сфері. Компанія створює технології, які дозволяють дронам продовжувати виконання місій через завади зв'язку.

Odd Systems розробляє та виготовляє тепловізійні та денні камери для дронів та інших роботизованих систем. Нагадаємо, співзасновник Odd Systems Ярослав Ажнюк заявив у коментарі американському виданню Defense Daily, що попри значну локалізацію виробництва в Україні, деякі компоненти, наприклад датчики для камер, надходять з Китаю. Однак, додав він, компанія отримала значний інтерес від Сполучених Штатів та розглядає можливість будівництва там напівпровідникового заводу, здатного виробляти необхідну кількість теплових датчиків.