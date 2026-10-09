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Зеленський заявив про майже повне невиконання Києвом підготовки до зими

Він зробив зауваження й іншим регіонам. 

Зеленський заявив про майже повне невиконання Києвом підготовки до зими
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що міська влада Києва «майже повністю» не зробила необхідних кроків з виконання плану стійкості. На нинішній селекторній нараді обговорили підготовку до зими.

Президент назвав гальмування робіт неприпустимим і додав, що «відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною». Глава країни не уточнив, про що саме йдеться. 

«Окремо визначили завдання щодо Києва – через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що внаслідок російських ударів є багато пошкоджень енергомережі й об'єктів передачі електрики. Відновлення проводять цілодобово. Оновили потреби в енергетичному обладнанні і пакетах ППО. Зеленський планує відповідні переговори з іноземними лідерами. 

«Третє: була доповідь міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ по ситуації на фронті, передусім на Донеччині, в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська, Краматорська. Є результати у знищенні "просочувань" окупанта в Добропіллі», – сказав президент.

  • Учора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через зупинку видатків, на яке пішли унаслідок браку коштів у бюджеті, немає можливості фінансувати виконання Плану стійкості. Підрядники працюють за власний кошт, але місто мусить платити після експертизи акту виконаних робіт. Київський План стійкості місто і держава фінансують навпіл.
  • Також Кличко повідомив, що система централізованого опалення міста готова до запуску. Однак ТЕЦ знову можуть бути під ударами росіян. Місто будує альтернативну систему – її розраховують закінчити до кінця року. 
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