КМДА спростувала інформацію про зупинку «зеленої гілки»: у пікові години Південним мостом може їздити лише один поїзд

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Київський метрополітен спростував інформацію про зупинку «зеленої гілки» метро сьогодні вранці. Сирецько-Печерська лінія в ранкові і вечірні години пік працює за тимчасовим спеціальним графіком через обмеження на Південному мосту: рухатися ним одночасно може лише один поїзд.

В інший час поїзди курсують у звичному режимі. Про це повідомили в КМДА.

«Поширювана у соцмережах інформація про нібито зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

8 жовтня через перебої в електропостачанні в Києві зупинилося метро. Повноцінний рух відновили протягом години. Перебої з курсуванням електротранспорту відновилися після масованих атак по енергетиці.

Південний міст через Дніпро зазнав уже кількох ворожих атак. Рух на ньому реорганізували.