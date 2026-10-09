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КМДА спростувала інформацію про зупинку «зеленої гілки»: у пікові години Південним мостом може їздити лише один поїзд

Цей міст зазнав уже кількох ворожих обстрілів. 

КМДА спростувала інформацію про зупинку «зеленої гілки»: у пікові години Південним мостом може їздити лише один поїзд
Працівник київського метрополітену
Фото: Макс Требухов

Київський метрополітен спростував інформацію про зупинку «зеленої гілки» метро сьогодні вранці. Сирецько-Печерська лінія в ранкові і вечірні години пік працює за тимчасовим спеціальним графіком через обмеження на Південному мосту: рухатися ним одночасно може лише один поїзд.

В інший час поїзди курсують у звичному режимі. Про це повідомили в КМДА. 

«Поширювана у соцмережах інформація про нібито зупинку руху поїздів на "зеленій" лінії метро не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні. 

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Водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. 

8 жовтня через перебої в електропостачанні в Києві зупинилося метро. Повноцінний рух відновили протягом години. Перебої з курсуванням електротранспорту відновилися після масованих атак по енергетиці. 

Південний міст через Дніпро зазнав уже кількох ворожих атак. Рух на ньому реорганізували. 

 

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