На правому березі Києва тричі падав тиск у водопровідній мережі (оновлено)

Стабільне водопостачання відновили, але перебої відбулися знову.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На правому березі Києва вранці, вдень і увечері 8 жовтня знизився тиск у водопровідній мережі. Це пов'язано зі зниженням напруги в електромережі.

Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над усуненням перебоїв. Про це повідомили в КМДА.

О 21:40 повідомили про запуск насосів. Станом на 19:43 у Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах спостерігалось зниження тиску у водопровідних мережах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

Реклама

Спершу зниження тиску у водопровідній мережі спостерігалося, зокрема, в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. За інформацією станом на 11:04, електропостачання водопровідних об'єктів відновили.

О 12:50 в КМДА повідомили про нове знеструмлення. Його усунули близько 13:50.

«У Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах знижений тиск у водопровідній мережі: "Київводоканал" працює над відновленням стабільного водопостачання. У зв’язку з повторним знеструмленням окремих водопровідних об’єктів столиці знову виникли перебої у роботі системи водопостачання. У деяких будинках Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів можливе тимчасове припинення водопостачання», – йшлося у повідомленні.