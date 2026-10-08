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На правому березі Києва тричі падав тиск у водопровідній мережі (оновлено)

Стабільне водопостачання відновили, але перебої відбулися знову.

На правому березі Києва тричі падав тиск у водопровідній мережі (оновлено)

На правому березі Києва вранці, вдень і увечері 8 жовтня знизився тиск у водопровідній мережі. Це пов'язано зі зниженням напруги в електромережі. 

Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над усуненням перебоїв. Про це повідомили в КМДА.

О 21:40 повідомили про запуск насосів. Станом на 19:43 у Голосіївському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах спостерігалось зниження тиску у водопровідних мережах. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання.

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Спершу зниження тиску у водопровідній мережі спостерігалося, зокрема, в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. За інформацією станом на 11:04, електропостачання водопровідних об'єктів відновили.

О 12:50 в КМДА повідомили про нове знеструмлення. Його усунули близько 13:50.

«У Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах знижений тиск у водопровідній мережі: "Київводоканал" працює над відновленням стабільного водопостачання. У зв’язку з повторним знеструмленням окремих водопровідних об’єктів столиці знову виникли перебої у роботі системи водопостачання. У деяких будинках Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів можливе тимчасове припинення водопостачання», – йшлося у повідомленні.

  • Сьогодні вранці в Києві застосували екстрені відключення світла, тож графіки не діють. Перебої в постачаннях пов'язані з російськими атаками проти енергетики. 
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