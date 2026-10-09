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Російський FPV-дрон атакував житловий будинок на Херсонщині. Є жертва та поранена

74-річна мешканка Широкої Балки загинула, 68-річна жінка зазнала поранень.

Російський FPV-дрон атакував житловий будинок на Херсонщині. Є жертва та поранена
Ліквідація наслідків російського удару
Фото: ДСНС

Уранці 9 жовтня російські війська атакували FPV-дроном Широку Балку Херсонської області. Унаслідок терору загинула жінка, ще одна зазнала травм.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні близько 06:00 російські терористи атакували FPV-дроном будинок у селі Широка Балка Станіславської громади", – пише Прокудін. 

Від отриманих травм на місці загинула 74-річна місцева жителька. Ще одна 68-річна жінка отримала вибухову травму, множинні уламкові поранення тулуба, рук та ніг. Її госпіталізували.

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