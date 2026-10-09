Фінляндія оголосила про 35-й пакет військової допомоги Україні

Що саме передають Україні не повідомляють з міркувань безпеки.

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Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю близько 1 млн євро. Рішення про передачу озброєння та військового майна ухвалили 9 жовтня у відповідь на терміновий запит України.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Це буде 35-й пакет оборонної допомоги від Гельсінкі. Він міститиме один вид військової продукції зі складів Сил оборони Фінляндії.

У фінському оборонному відомстві не розкривають деталі щодо вмісту нового пакета, способу та графіка доставки з міркувань оперативної безпеки. Водночас країна вже готує наступний, масштабніший пакет допомоги.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що рішення про передачу допомоги прискорили через невідкладний запит України.

"Ми не заплющуватимемо очі на скрутне становище українців. Натомість ми підтримуватимемо Україну й продовжуватимемо постачати їй матеріальну допомогу", – наголосив він.