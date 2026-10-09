У Польщі затримали підлітків, які погрожували нападами на школи: один з них був з ножем у навчальному закладі

У Польщі правоохоронці затримали 10 людей через погрози та інші інциденти, пов’язані з насильством у школах. Поліція перевірила понад 10 тисяч навчальних закладів по всій країні на тлі поширення в соцмережах чуток про так звану "криваву п’ятницю".

Про це повідомляють Polsat News і Reuters.

За даними польської поліції, наразі зафіксували 13 інцидентів, які дають підстави підозрювати вчинення правопорушень. Більшість затриманих відповідатимуть за погрози скоїти злочини.

У Варшаві затримали 13-річного хлопця, який опублікував у шкільному чаті фотографію ножа та погрожував іншим учням.

Ще одного 14-річного підлітка затримали на території школи з ножем і петардами.

Двоє 15-річних жителів околиць Варшави опублікували відео з погрозами вбивства.

Окремо в місті Щитно затримали 16-річного підлітка, який, за даними правоохоронців, розмістив в інтернеті відео з погрозами на адресу учнів і вчителів однієї зі шкіл.

Що передувало?

Посилені заходи безпеки запровадили після двох нападів із ножами в польських навчальних закладах протягом двох днів. У середу, 7 жовтня, у професійно-технічній школі в Остроленці 19-річний нападник поранив кількох людей, зокрема себе.

Наступного дня, 8 жовтня, у початковій школі в селі Лещидул-Новіни поблизу Вишкова 15-річний колишній учень убив працівницю закладу та поранив ще двох людей.

Після цих подій у соціальних мережах почали поширювати повідомлення про нібито скоординовану серію нападів, яка мала відбутися в п’ятницю. Поліція перевіряє ці повідомлення, однак наразі не знайшла підтверджень існування онлайн-челенджу, пов’язаного з насильством у школах.