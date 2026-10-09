Ніколасу Мадуро та його дружині висунули звинувачення у катуванні американців

У четвер прокурори в Нью-Йорку висунули нові звинувачення колишньому президентові Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у зв’язку з імовірними тортурами американців та інших осіб, яких останніми роками утримували під вартою у Венесуелі.

Їм додатково інкримінують змову з метою вчинення катувань, ідеться в обвинувальному акті, пише CNN.

За твердженням прокурорів, після того як Мадуро став президентом у 2013 році, він «санкціонував застосування катувань проти конкретних осіб і керував системою, створеною для використання катувань, свавільних затримань і насильства як засобів придушення політичної опозиції», зазначено в обвинувальному акті.

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Адвокат Мадуро Баррі Поллак заявив, що експолітик заперечує звинувачення і «з нетерпінням чекає на можливість постати перед судом».

В обвинувальному акті наведено твердження про катування американців і венесуельців, затриманих за час перебування Мадуро при владі. Серед описаних методів – побиття, ураження електричним струмом, удушення та зґвалтування.

Нові звинувачення стосуються незаконного утримання понад десятка американських громадян у венесуельських в’язницях.

За словами джерела, обізнаного зі справою, слідчі також розглядали можливість висунення звинувачень ще кільком особам через їхню ймовірну роль у катуванні американців.

У четвер Флорес постала перед судом. Її адвокат попросив перевести підзахисну під домашній арешт до початку судового розгляду. Суддя відхилив клопотання, зазначивши, що Флорес може втекти. Він сказав, що ставиться до її запевнень у тому, що вона не переховуватиметься, «з великою недовірою».

У січні Мадуро та його дружину захопили під час військової операції США в президентському палаці в Каракасі. Вони не визнали себе винними у змові з метою наркотероризму та за іншими обвинуваченнями й перебувають під вартою в Нью-Йорку без права на заставу.