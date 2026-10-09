Трамп вирішив не атакувати Іран до проміжних виборів у листопаді

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За його словами, Вашингтон і Тегеран ведуть продуктивні переговори щодо завершення війни.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Reuters.

"Ми ведемо продуктивні переговори з Ісламською Республікою Іран. Ми не атакуватимемо Іран у будь-який час до проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада", – розповів глава Білого дому.

Контекст

Війна, що розпочалася в лютому, зазначає медіа, негативно вплинула на рейтинг схвалення Трампа та становить політичний виклик для республіканців напередодні виборів. Партія намагається зберегти незначну перевагу в обох палатах Конгресу.

За результатами нещодавнього опитування Reuters/Ipsos, близько 60% американців, зокрема кожен четвертий республіканець, не схвалюють дії Трампа щодо Ірану. Конфлікт також спричинив різке зростання цін на бензин на тлі занепокоєння виборців вартістю життя. Трамп неодноразово висловлював сподівання, що після виборів ціни на нафту знизяться, однак не представив детального плану виходу США з війни.

Останніми тижнями Вашингтон і Тегеран обмінювалися пропозиціями щодо припинення бойових дій і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Водночас Трамп відхилив останню пропозицію Ірану.

Як повідомили іранські державні ЗМІ, Тегеран не погоджується відмовитися від збагачення урану або передати свої запаси урану.