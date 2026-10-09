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США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану

Вони спрямовані проти окремих осіб, мереж та 17 суден.

США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Ірану, спрямовані проти окремих осіб, мереж та 17 суден за транспортування іранської сирої нафти, нафтопродуктів та нафтохімічної продукції.

Про це пише Reuters.

Представник Мінфіну США заявив, що це найзначніший удар по решті незаконної морської інфраструктури Ірану, оскільки санкції нейтралізують переважну більшість тіньового флоту.

За його словами, на суднах поза блокадою, біля берегів Сінгапуру, Малайзії та Китаю, в Ірану залишилося лише близько 20 мільйонів барелів сирої нафти. Світ використовує близько 100 мільйонів барелів нафти на день.

Дональд Трамп заявив, що США ведуть «продуктивні переговори» з Іраном щодо війни і запевнив, що Сполучені Штати не нападуть на Іран до проміжних виборів 3 листопада.

  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Іран більше не контролює Ормузьку протоку, а обсяги транспортування нафти через неї майже відновилися до довоєнного рівня. 
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