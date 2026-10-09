Магія домовленостей. Парламент Республіки Косово на фоні вуличних протестів обрав президентку

Розповідаємо про хитросплетіння політики в Косові, незалежності якого Україна поки що не визнає. А також про суди проти воєнних злочинів і як ця історія потенційно може зачепити українські інтереси.

Але в останні дозволені для голосування години політичні опоненти — партія прем’єр-міністра Косова Альбіна Курті Рух «Самовизначення» (LVV) і опозиційна Демократична партія Косова (PDK) — підтримали компромісну фігуру . Нею стала 72-річна очільниця Академії наук і мистецтв Юстина Широка-Пула (Justina Shiroka Pula). За проголосував 81 депутат, тоді як для обрання необхідно 80 голосів. Президентку обрали, проголосувавши заразом за зміни до закону про Спеціалізовані палати.

6 жовтня спливав термін голосування в парламенті за нового президента Косова. Необрання означало б знову розпуск парламенту й нові позачергові вибори, які стали б уже четвертими за останні два роки.

Восени до внутрішньої політичної кризи додалися зовнішні чинники: судові Спеціалізовані палати Косова в Гаазі винесли вирок чотирьом колишнім командирам Армії визволення Косова, у тому числі експрезиденту держави Хашиму Тачі, засудивши їх сукупно до 81 року ув'язнення. Ветерани АВК й організації громадянського суспільства на знак незгоди вийшли на протести в Приштині.

У червні в Косові відбулися позачергові парламентські вибори, однак після них обрання президента знову зайшло у глухий кут.

Повноваження попередньої президентки Республіки Косово Вйоси Османі минули у квітні. Парламент — а саме в законодавчому органі цієї балканської держави обирають президента — не зміг проголосувати за компромісну фігуру, яка влаштовувала б усіх, тому його розпустили.

Юстина Широка-Пула стала третьою обраною президенткою, яка керує Косовом, після Атіфете Ях’яга (2011–2016) та Вйоси Османі (2021–2026). Пані Юстина — відома в країні політикиня і науковиця. Народилася в 1953 році в Приштині, економічну освіту здобула в Приштинському і Загребському університетах. Докторка економічних наук. Працювала в різних фінансових і освітніх інституціях, очолювала неурядові організації. У 2008–2011 роках була міністеркою енергетики й гірничої промисловості. Майже десять років була депутаткою парламенту від PDK. У 2016 році стала членкинею-кореспонденткою Академії наук і мистецтв Косова. У 2025 році була обрана президенткою академії, ставши першою жінкою, яка очолила цю інституцію за 50 років її існування. До речі, Широка-Пула — католичка, тоді як більшість мешканців Республіки Косово сповідує іслам.

Пізно вночі прем'єр-міністр Республіки Косово Альбін Курті привітав співвітчизників із обранням нової президентки.

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«Республіка має нову президентку — професорку Юстину Широку-Пулу, а Косово — стабільні інституції. Ми також маємо оновлений закон щодо Спеціалізованих палат і Спеціалізованої прокуратури в Гаазі та спільно працюватимемо задля успіху колишніх лідерів Армії визволення Косова в апеляційному процесі. Я дякую депутатам, які взяли участь у голосуванні, а також Бедрі Хамзі (лідеру Демократичної партії, — Ред.) за прийняття цієї пропозиції. Досягнення цього остаточного компромісу вимагало значних зусиль і наполегливої праці. За Республіку Косово! Вітаю нового президента та всіх громадян!» — написав Курті.

Фото: Фото з сайту парламенту Косова Виступ президентки у парламенті

Вуличні протести в столиці й акція «Не від мого імені» передували обранню президента

6 жовтня центр Приштини виглядав доволі буденно: чимало столичних жителів поспішали центральним пішохідним бульваром Матері Терези, інші сиділи в численних кавʼярнях середмістя. Хіба що більше сувенірної продукції з емблемами Армії визволення Косова зʼявилось у вуличних торговців. На площі Скандербега — сцена і величезні портрети командирів Армії визволення Косова, яких засудили в Гаазі. За сценою, перед будівлями парламенту та офісу президента — протестувальники. Ці групи чоловіків із прапорами АВК нагадували про попередній напружений день, коли сталися сутички учасників акції протесту з поліцією.

Фото: Ірина Синельник Акція протесту в центрі Приштини 6 жовтня

Періодичні акції протесту в Приштині тривають із 16 вересня, коли Хашима Тачі і його соратників Кадрі Веселі, Якупа Краснічі та Реджепа Селімі засудили в Гаазі. Тачі визнали винним у жорстокому поводженні з полоненими та цивільними, катуванні і вбивстві, призначивши йому покарання 25 років ув’язнення. Такий же термін отримав Якуп Краснічі, колишній прессекретар АВК, пізніше — спікер парламенту і в.о. президента Косова.

Тисячі ветеранів і прихильників АВК вийшли на акції, протестуючи проти вироків, які вважають несправедливими та політично вмотивованими, оскільки командири АВК для косовських албанців є національними героями і борцями за незалежність країни.

1 жовтня в столиці Косова відбувся марш протесту під гаслом «Не від мого імені», учасники якого висловили незгоду з рішенням Спеціальних палат Косова в Гаазі. Оскільки вирок містить формулювання «іменем народу Косова», то учасники акції, протестуючи проти рішення суду, заявили, що воно не враховує їхню думку. Через це акція і називалася «Не від мого імені».

Цей марш збігся з річницею масових студентських протестів 1997 року проти репресивного режиму Белграда і зібрав тисячі учасників.

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Фото: Ірина Синельник Символіка Армії визволення Косова

Протести в Приштині спалахнули з новою силою, коли опозиційна партія PDK винесла на розгляд парламенту поправки, які мали б обмежити повноваження Спеціалізованих палат у Гаазі. Насамперед ідеться про скорочення максимального терміну ув'язнення до 15 років та дозволу відбувати покарання в Косові. Депутати парламенту Косова 5 жовтня не підтримали законодавчі зміни. Через це протестувальники намагалися заблокувати виходи з будівлі, аби примусити законодавців усе-таки проголосувати. Поліція застосувала проти учасників акції протесту водомети і сльозогінний газ. У центрі міста лунали вибухи петард. За даними місцевих медіа, поранення отримали понад 30 людей з обох сторін. У ніч із 6 на 7 жовтня депутати проголосували «пакетом» поправки до закону та обрання президента держави.

«Минула ніч була довгою для Республіки Косово. І все ж я вірю, що вона стала поворотним моментом на шляху до позитивних змін для нашої держави — а також, разом із державою та новою президенткою, і для колишніх лідерів Армії визволення Косова — у нашій спільній боротьбі за справедливість, правду та гідність нашої визвольної боротьби», — підсумував виборчу ніч Бедрі Хамза.

Професор Приштинського університету, директор Інституту досліджень гібридної війни Octopus Арбен Фетошівважає, що домовленості «останньої хвилини» були дуже важливими для Косова, оскільки дозволили уникнути позачергових парламентських виборів і завершили формування державних інститутів, проте розбіжності й напруженість залишаються очевидними. Найбільшим викликом у майбутньому, на його думку, є політична єдність, необхідна для підготовки до успішного судового розгляду у справі лідерів Армії визволення Косова в апеляційному суді.

«”Останньохвилинний” компроміс був досягнутий після того, як дві основні політичні сили — LVV та PDK — поставили умови для голосування з двох різних питань і твердо дотримувалися своїх вимог щодо обрання президента та остаточного ухвалення закону про Спеціалізовані палати. Зрештою компроміс став результатом тиску, спричиненого конституційним терміном, політичними й фінансовими витратами, пов’язаними з проведенням у країні чергових дострокових виборів, та дедалі більшим напором з боку протестувальників, які вимагали ухвалення закону», — прокоментував дослідник.

Він вважає, що протести громадян були не єдиним чинником, який змусив політичні партії піти на компроміс. Були також серйозні побоювання, зокрема щодо ситуації з безпекою, з огляду на політичну поляризацію та загострення емоційної обстановки, спричиненої рішенням Спеціалізованих палат.

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Боротьба за справедливість триватиме

Лідер опозиційної PDK Бедрі Хамза написав у соцмережах, що боротьба косовських албанців за справедливість має тривати. «Боротьбу за справедливість у Гаазі більше не можуть вести лише окремі люди, їхні родини, прихильники та команди захисників, які протягом майже шести років несли важкий тягар цього процесу. Тепер наша держава має стати на їхній бік, використовуючи всі свої можливості та виконуючи всі покладені на неї обов’язки», — сказав він.

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Рідван Еміні, один із засновників платформи Liria ka Emër(«Свобода має ім'я»), яка об'єднує громадські організації, розповів, що акції протесту на підтримку засуджених командирів АВК триватимуть й учасники домагатимуться скасування вироків в апеляції. За його словами, протестні акції відбуватимуться у символічні дати, щоб зберегти динаміку і тиск на інституції Косова, аби ті активно й всебічно працювали над апеляційним процесом у Гаазі.

Фото: Фото з фейсбук-сторінки Рідвана Еміні Рідван Еміні

«”Свобода має ім’я” провела чотири акції протесту в Приштині, у кожній з них взяли участь щонайменше сто тисяч громадян. Марш за справедливість, що відбувся 1 жовтня, вважається одним із найбільших в історії Косова. Усі ці акції були мирними і закликали до справедливого розгляду справи в Гаазі», — говорить він. Водночас мирні акції відбулися за підтримки албанської діаспори у Великій Британії, США, Канаді, Австралії, Японії та інших країнах. У жовтні такі ж акції заплановані в Німеччині, Бельгії, США та Канаді.

Косовський активіст пояснює, що Спеціальний суд у Гаазі створили під тиском західних партнерів з метою розслідування нібито торгівлі органами з боку Армії визволення Косова, військових злочинів та етнічних чисток.

Фото: Ірина Синельник Бульвар Матері Терези з символікою АВК

«Ці звинувачення були відхилені ще до арешту лідерів АВК, однак суд однаково розпочав розгляд справи у 2023 році. Ми вірили у справедливість, але протягом шести років бачили лише порушення основних прав людини, зневагу до правових принципів та сфабриковані звинувачення, засновані на “доказах” Сербії. Процес не був прозорим: більшість свідків звинувачення навіть фізично не були присутні для дачі показань, включаючи прихованих свідків, що зробило судовий розгляд вкрай сумнівним. Крім того, докази, представлені на відкритих слуханнях, є слабкими і суперечливими. Тому платформа Liria ka Emër своєчасно порушила ці питання в публічному просторі», — коментує він.

На його переконання, суд намагається очорнити цілий народ, криміналізувати державу і перетворити історію визволення й свободи на злочин, прирівнюючи жертву до окупанта.

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«Якщо ми докладемо зусиль і будемо дотримуватися фактів, вирок має бути скасований в апеляційному порядку — не пом’якшений, а повністю скасований! Але щоб це сталося, ми маємо працювати так само наполегливо, як це робила свого часу Хорватія», — наголошує Рідван Еміні. Адже частина хорватських генералів, пройшовши через судові трибунали, була виправдана.

Він вважає: те, що сталося з Косовом, може повторитися з Україною після війни, «тому ви повинні бути обережними, винести уроки з нашого випадку та забезпечити, щоб це не повторилося у вашій ситуації».

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Фото: Ірина Синельник Портрети командирів АВК біля будинку уряду на площі Скандербеґа

Очевидно, що перегляд вироку для командирів Армії визволення Косова буде завданням і для нової президентки Косова. Адже у вересні Широка-Пула написала, що будь-який механізм правосуддя, що стосується сенситивних історичних періодів, повинен діяти вкрай виважено, уникаючи вибіркового правосуддя чи нерівного ставлення до відповідальності і прав жертв.

«Армія визволення Косова є визначальною частиною нашої історії. Кримінальні провадження проти окремих людей не повинні перетворюватися на суд над усім рухом, історичною епохою чи прагненням народу до свободи. Тому, поважаючи право кожного на належну правову процедуру та використання всіх доступних засобів захисту, ми висловлюємо серйозні застереження щодо того, як було сформовано та як сприймається цей суд, а також щодо можливих наслідків для історичної пам’яті, суспільної довіри та відчуття справедливості», — сказала тоді ще майбутня президентка Косова.

«Не слід плутати зміни на верхівці з реальними змінами на місцях»

Громадська активістка з Приштини, експертка з питань гендерної рівності Марія Берішай-Сулеймані обрання вже третьої жінки президенткою Косова вважає досягненням, хоча патріархальні погляди в країні залишаються поширеними. «Це також віддзеркалення багаторічної праці активісток, які відстоюють права жінок і громадянські права в країні. За свою відносно коротку історію Косово двічі поспіль бачило, як жінки досягали найвищого рівня державного представництва. Це важливий крок уперед. Однак не слід плутати зміни на верхівці з реальними змінами на місцях. Той факт, що президенткою є жінка, ще не означає, що гендерна рівність досягнута», — прокоментувала вона.

Фото: фото з сайту Атіфете Ях’яги Атіфете Ях’яга і Юстина Широка-Пула

Активістка вважає, що Косову треба виконати величезну роботу на всіх рівнях ухвалення рішень, оскільки у віддалених та сільських районах жінки й надалі стикаються зі значними соціальними й економічними бар’єрами. А при включенні жінок до списків політичних партій було би добре, аби вони мали реальний вплив на політику партій та ухвалення рішень.

«Як громадська активістка, я сподіваюся, що президентка Широка-Пула приділятиме особливу увагу правам жінок і гендерній рівності — не просто тому, що сама є жінкою, а тому, що вона вже має досвід роботи з цими питаннями. Її досвід роботи в академічних колах, громадянському суспільстві та громадському житті дає нам підстави сподіватися, що ці питання залишатимуться в центрі уваги протягом її каденції», — коментує Марія Берішай-Сулеймані.

Вона пояснює, що президент у Косово не має виконавчих функцій, але може привертати увагу інституцій і громадськості до певних питань, висвітлювати проблеми, які часто залишаються поза увагою, та просувати їх на міжнародному рівні. Марія сподівається, що новообрана президентка продовжить роботу своїх попередниць.