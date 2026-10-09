Малайзія закриває школи через токсичний смог від пожеж у сусідній Індонезії

Влада Малайзії закрила сьогодні школи в столиці Куала-Лумпурі та інших регіонах країни через смог, спричинений лісовими пожежами в сусідній Індонезії.
Про це повідомляє DW.
Міністерка освіти Фадліни Сідек оголосила, що у п'яти штатах і на двох федеральних територіях низку шкіл закриють повністю, а деякі працюватимуть в обмеженому режимі.
Показники Індексу якості повітря (API) понад 200 вважаються дуже шкідливими для здоров’я, а рівні вище 300 – небезпечними. Показники, що перевищують 500, є підставою для оголошення надзвичайної ситуації місцевого масштабу.
У п’ятницю в Куала-Лумпурі було зафіксовано показник API на рівні 170 – “небезпечно для здоров’я”.
Місто розташоване приблизно за 1200 кілометрів від Індонезії, де з серпня хвиля лісових пожеж вплинула на життя мільйонів людей.
За даними швейцарського монітору якості повітря IQAir, Куала-Лумпур наразі посідає друге місце у світі за рівнем забруднення повітря, поступаючись лише сусідньому Сінгапуру.
Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім повідомив, що президент Індонезії Прабово Субіанто погодився вжити заходів для боротьби із задимленням, яких саме – невідомо.