Під удари middle strike потрапили російські пункти управління БпЛА, склади боєприпасів, військова авіація та катери в окупованому Криму.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сили оборони у вересні завдали ударів по ворожих пунктах управління, інфраструктурі російських безпілотників, військовій авіації та катерах на території РФ та т.о. Криму.

Про це повідомило Міноборони України.

У вересні 2026 року Сили оборони України продовжили системно уражати військові об’єкти Росії в оперативному тилу. Протягом місяця під удари потрапили понад 30 засобів протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби, а також понад 40 пунктів управління.

Реклама

Крім того, українські військові уразили понад 50 складів, баз та інших об’єктів логістики й забезпечення, а також понад 20 об’єктів інфраструктури, пов’язаної зі зберіганням, підготовкою, виробництвом і застосуванням безпілотників.

Сили оборони уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області РФ, радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу С-400 у Сочі, комплекс "Бук-М3" на Запоріжжі, а також зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" і "Панцир-С2".

Також під удари потрапили російські радіолокаційні станції "Небо-У", "Небо-СВ", "Подльот", "Каста", П-18 та інші засоби радіоелектронної боротьби й технічної розвідки.

Протягом місяця українські військові системно завдавали ударів по місцях зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників типу "Герань" і "Гербера", зокрема в районі Донецька.

У Петропавлівці на Луганщині уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат", у Сіверськодонецьку – місце виробництва безпілотників, а поблизу аеродрому Саки уражено наземну станцію управління розвідувально-ударними БпЛА "Оріон".

Окремим напрямком стали удари по російській логістиці. Сили оборони уражали склади боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, ремонтні бази та місця зберігання озброєння й військової техніки.

Загалом під удари потрапили понад 50 таких об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії.

Реклама

У районі Владиславівки в окупованому Криму українські військові також уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал, який використовували для військової логістики.

Крім того, на аеродромі Саки уразили літак Су-24. Протягом вересня також підтвердили знищення російських літака МіГ-29 і вертольота Ка-27. У Севастополі під удар потрапили десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер "Мангуст".

У Сніжному на Донеччині уражено машинобудівний завод, який використовують для виробництва продукції військового призначення.

"Системне застосування засобів middle strike дозволяє Силам оборони послідовно знижувати бойові спроможності противника, порушувати роботу його систем управління, ППО та логістики", – наголошують у Міноборони.