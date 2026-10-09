Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони у вересні уразили понад 30 російських засобів ППО та більш як 50 логістичних об’єктів

Під удари middle strike потрапили російські пункти управління БпЛА, склади боєприпасів, військова авіація та катери в окупованому Криму.

Сили оборони у вересні уразили понад 30 російських засобів ППО та більш як 50 логістичних об’єктів
Фото: Міноборони України

Сили оборони у вересні завдали ударів по ворожих пунктах управління, інфраструктурі російських безпілотників, військовій авіації та катерах на території РФ та т.о. Криму. 

Про це повідомило Міноборони України.

У вересні 2026 року Сили оборони України продовжили системно уражати військові об’єкти Росії в оперативному тилу. Протягом місяця під удари потрапили понад 30 засобів протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби, а також понад 40 пунктів управління.

Реклама

Крім того, українські військові уразили понад 50 складів, баз та інших об’єктів логістики й забезпечення, а також понад 20 об’єктів інфраструктури, пов’язаної зі зберіганням, підготовкою, виробництвом і застосуванням безпілотників.  

Сили оборони уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області РФ, радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу С-400 у Сочі, комплекс "Бук-М3" на Запоріжжі, а також зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" і "Панцир-С2".

Також під удари потрапили російські радіолокаційні станції "Небо-У", "Небо-СВ", "Подльот", "Каста", П-18 та інші засоби радіоелектронної боротьби й технічної розвідки.

Протягом місяця українські військові системно завдавали ударів по місцях зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників типу "Герань" і "Гербера", зокрема в районі Донецька.

У Петропавлівці на Луганщині уражено центр підготовки операторів БпЛА підрозділу "Ахмат", у Сіверськодонецьку – місце виробництва безпілотників, а поблизу аеродрому Саки уражено наземну станцію управління розвідувально-ударними БпЛА "Оріон".

Окремим напрямком стали удари по російській логістиці. Сили оборони уражали склади боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, ремонтні бази та місця зберігання озброєння й військової техніки. 

Читайте такожВід «Цимбулового» до Донецька: Сили оборони змінили фокус ударів з російських НПЗ на «дронопорти»

Загалом під удари потрапили понад 50 таких об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії.

Реклама

У районі Владиславівки в окупованому Криму українські військові також уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал, який використовували для військової логістики.

Крім того, на аеродромі Саки уразили літак Су-24. Протягом вересня також підтвердили знищення російських літака МіГ-29 і вертольота Ка-27. У Севастополі під удар потрапили десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер "Мангуст".

У Сніжному на Донеччині уражено машинобудівний завод, який використовують для виробництва продукції військового призначення.

"Системне застосування засобів middle strike дозволяє Силам оборони послідовно знижувати бойові спроможності противника, порушувати роботу його систем управління, ППО та логістики", – наголошують у Міноборони.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies