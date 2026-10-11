Reuters: Російські супутники можуть загрожувати Starlink у космосі

Російські військові супутники можуть загрожувати мережі Starlink через маневрування на орбіті та потенційне втручання в роботу космічних апаратів.

Про це заявив командувач космічних сил Німеччини генерал-майор Міхаель Траут у коментарі Reuters.

За його словами, у травні 2026 року чотири російські військові супутники серії "Космос" наблизилися до комерційного радіолокаційного супутника фінської компанії ICEYE. Космічні сили США повідомили про ці маневри, а ICEYE підтвердила, що йшлося про її супутник.

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Компанія ICEYE надає супутникові дані США та їхнім союзникам, зокрема Україні. Супутники такого типу дають змогу отримувати радіолокаційні зображення незалежно від погодних умов і часу доби.

Траут назвав дії російських апаратів переслідуванням супутника ICEYE. Він попередив, що аналогічні можливості Росія може використати проти великих супутникових угруповань, зокрема Starlink. Це здатне скоротити термін експлуатації супутників і погіршити якість зв’язку для користувачів.

За словами генерала, для порушення роботи супутникової мережі не обов’язково здійснювати прямий напад. Росія може вдаватися до тактики "сірої зони", яка не призводить до відкритого військового зіткнення, але створює ризики для супротивника.

Як приклад Траут навів гіпотетичну ситуацію, коли російський супутник опиняється на орбіті Starlink, а потім руйнується. Іншим апаратам довелося б змінювати траєкторії, щоб уникнути зіткнення, витрачаючи пальне та скорочуючи термін своєї роботи.

Генеральний директор ICEYE Рафал Моджевський також повідомив, що після зміни орбіти супутника компанії російські апарати здійснили додаткові маневри. На його думку, цей випадок продемонстрував, наскільки близько супутники можуть наближатися один до одного для спостереження або потенційного завдання шкоди.

Як зазначає Reuters, західні посадовці пов’язують посилення активності Росії в космосі з повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році. Йдеться, зокрема, про глушіння сигналів на Землі та маневрування супутників для збору розвідувальної інформації.

Міноборони Росії не відповіло на запит Reuters щодо активності своїх супутників. Раніше Москва заявляла, що західні комерційні супутники, які допомагають Україні, можуть стати цілями для ударів у відповідь. SpaceX, оператор Starlink, також не надала коментаря.

Тим часом Німеччина розвиває власні космічні спроможності. Країна працює над супутниками-інспекторами та розглядає можливість створення орбітальних засобів для протидії ворожій активності без фізичного знищення супутників.

Крім того, німецькі збройні сили уклали контракт із ICEYE та німецькою компанією на створення десятків супутників, які мають посилити, зокрема, підтримку східного флангу НАТО.