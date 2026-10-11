FT: Росія посилює спроби вбити керівників європейських оборонних компаній

Росіяни хочуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести справи з Україною, каже представник європейської розвідки.

Західні розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній Європи, що Росія посилює зусилля з метою їхнього вбивства.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників пʼяти європейських розвідувальних служб.

«Оскільки прогрес на полі бою в Україні зайшов у глухий кут, а економіка Росії переживає труднощі, Кремль наказав розширити диверсії та “гібридні” операції в Європі, прагнучи фатально послабити підтримку Києва в найближчі місяці, – зазначає видання. – Вбивства європейських цивільних об'єктів, які колись вважалися табуйованими навіть російськими розвідувальними службами, стають дедалі помітнішою частиною цих планів».

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Керівники невеликих компаній, особливо тих, що займаються виробництвом дронів або їх компонентів, також перебувають у їхньому полі зору, кажуть джерела FT.

«Рівень загрози в Європі зріс. Як для майна, так і для людей», – сказав один високопоставлений співробітник європейської розвідки.

Служба внутрішньої розвідки Німеччини (BfV) значно розширила свою роботу зі «співробітниками та керівництвом» німецьких оборонних компаній, зокрема рекомендуючи використовувати приватні групи особистої охорони, повідомив чиновник BfV.

«Росія займається свідомим плануванням актів насильства проти окремих осіб із залученням державних або підконтрольних державі суб’єктів, – попередив у понеділок німецьких законодавців голова BfV Сінан Селен. – Ми спостерігаємо подальший розвиток цих дій щодо цілей, методів та залучених суб’єктів, включно з використанням структур організованої злочинності».

Кілька керівників оборонної галузі, які побажали залишитися анонімними, повідомили Financial Times, що за останні шість місяців вони посилили свої заходи щодо особистої охорони за конкретною порадою урядових служб безпеки. Інші сказали, що вони використовували такі заходи лише під час поїздок за межі своєї країни.

За словами джерел FT, російська воєнна розвідка (ГУ ГШ ЗС РФ, колишня ГРУ), яка відповідає за операції з ліквідації, адаптує свої методи. Співробітники ГУ ГШ тісніше співпрацюють з організованими злочинними угрупованнями, використовуючи транскордонні агентурні мережі та розподіляючи розвідку, логістику, планування та виконання між різними осередками або окремими особами, замість того, щоб покладатися на окремих «одноразових» агентів, завербованих онлайн за гроші.

Представники служб безпеки наголосили, що ключовою частиною російського підходу є те, що спроби вбивства навіть не обов'язково здійснювати, щоб кампанія мала бажаний ефект.

«Головна мета з російської точки зору все ще психологічна, – сказав один співробітник розвідки. – Лише змушуючи людей відчувати, що вони можуть стати мішенню, вони вже досягають свого ефекту. Вони хочуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести справи з Україною».

Експерти з безпеки заявили, що вони отримують дедалі більше запитів від оборонних компаній, а також тих, що працюють у таких секторах, як критична інфраструктура та енергетика, щодо того, як захистити своїх європейських співробітників.

Нагадаємо, у липні 2024 року стало відомо, що Росія планувала вбити гендиректора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, однак цьому завадили спецслужби США та Німеччини.

Наприкінці 2025 року німецькі спецслужби запобігли замаху на Штефана Туманна, засновника компанії Donaustahl, яка постачає дрони Силам оборони України.