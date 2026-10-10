Чоловік спочатку стріляв на вулиці, а потім зайшов до будинку.

У місті Ері, штат Пенсильванія, що у США, внаслідок масової стрілянини загинули дев’ятеро людей, серед них двоє дітей. За попередніми даними, стрілець після вбивства жертв, імовірно, наклав на себе руки.

Про це повідомляє Reuters та BBC.

Поліцію викликали в п’ятницю, 9 жовтня, після повідомлень про чоловіка, який стріляв на вулиці, а потім зайшов до будинку. Двох жінок знайшли мертвими надворі.

Згодом стрілець забарикадувався всередині, а правоохоронці оточили будівлю та закликали його вийти. Після нових пострілів поліція увійшла до будинку й виявила там інших загиблих, а також стрільця з вогнепальним пораненням, який, імовірно, застрелився сам.

У міській владі підтвердили загибель дев’ятьох людей і зазначили, що всі вони померли ще до прибуття поліцейських.