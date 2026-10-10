Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ГоловнаСвіт

У Панамі стався землетрус магнітудою 7,7

Згодом нарахували майже 150 афтершоків.

У Панамі стався землетрус магнітудою 7,7
Пошкоджений зеслетрусом собор у Панамі
Фото: EPA/UPG

Панама постраждала від потужного землетрусу магнітудою 7,7, афтершоків магнітудою 6,6 та численних поштовхів, що пошкодили будівлі. Про жертв не повідомлялося.

Як пише Euronews, 9 жовтня сталася серія сильних землетрусів, які пошкодили будівлі та спричинили евакуацію. Мешканці вибігли на вулиці міста Панама, також повідомлялося про поштовхи в Колумбії. CNN зазначає, що кілька людей отримали легкі травми, але поки що немає повідомлень про загиблих чи зниклих безвісти осіб. За даними системи цивільного захисту, пошкоджені будинки, дороги, готелі, урядові будівлі, підприємства та церкви зазнали структурних пошкоджень.

За землетрусом сталося 147 афтершоків, повідомив CNN директор Центру надзвичайних операцій Рене Гарсія. Деякі з цих афтершоків досягли магнітуди 6,1 або 6,6.

Реклама

Найбільш значні пошкодження зафіксовано в провінції Кокле на південному узбережжі країни, хоча деякі пошкодження також спостерігалися в столиці, Панама-Сіті.

У популярному курортному містечку Плайя-Венао багатоповерхова будівля обвалилася та розчавила під собою кілька автомобілів. В Пенономе частина собору обвалилася, зокрема один зі шпилів, також пошкоджений сусідній готель. Мешканці провінції Еррера також повідомили про тріщини та пошкодження своїх будинків.

Міжнародний аеропорт Токумен ненадовго призупинив роботу, а Панамський канал продовжував працювати у звичайному режимі. Міністерство освіти скасувало заняття по всій країні до кінця дня.

За даними Геологічної служби США, перший землетрус стався на глибині 10 кілометрів , приблизно за 10 кілометрів на південний захід від Піталоза-Арріба в провінції Еррера. Попередження про цунамі було оголошено для Панами та кількох сусідніх країн.

Президент Панами заявив, що одразу після події про загиблих не повідомлялося, аварійно-рятувальні служби продовжують оцінювати збитки.

Країна розташована вздовж Тихоокеанського вогняного кільця , величезної зони сейсмічної та вулканічної активності, де відбувається більшість землетрусів у світі.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies