Панама постраждала від потужного землетрусу магнітудою 7,7, афтершоків магнітудою 6,6 та численних поштовхів, що пошкодили будівлі. Про жертв не повідомлялося.

Як пише Euronews, 9 жовтня сталася серія сильних землетрусів, які пошкодили будівлі та спричинили евакуацію. Мешканці вибігли на вулиці міста Панама, також повідомлялося про поштовхи в Колумбії. CNN зазначає, що кілька людей отримали легкі травми, але поки що немає повідомлень про загиблих чи зниклих безвісти осіб. За даними системи цивільного захисту, пошкоджені будинки, дороги, готелі, урядові будівлі, підприємства та церкви зазнали структурних пошкоджень.

За землетрусом сталося 147 афтершоків, повідомив CNN директор Центру надзвичайних операцій Рене Гарсія. Деякі з цих афтершоків досягли магнітуди 6,1 або 6,6.

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Найбільш значні пошкодження зафіксовано в провінції Кокле на південному узбережжі країни, хоча деякі пошкодження також спостерігалися в столиці, Панама-Сіті.

У популярному курортному містечку Плайя-Венао багатоповерхова будівля обвалилася та розчавила під собою кілька автомобілів. В Пенономе частина собору обвалилася, зокрема один зі шпилів, також пошкоджений сусідній готель. Мешканці провінції Еррера також повідомили про тріщини та пошкодження своїх будинків.

Міжнародний аеропорт Токумен ненадовго призупинив роботу, а Панамський канал продовжував працювати у звичайному режимі. Міністерство освіти скасувало заняття по всій країні до кінця дня.

За даними Геологічної служби США, перший землетрус стався на глибині 10 кілометрів , приблизно за 10 кілометрів на південний захід від Піталоза-Арріба в провінції Еррера. Попередження про цунамі було оголошено для Панами та кількох сусідніх країн.

Президент Панами заявив, що одразу після події про загиблих не повідомлялося, аварійно-рятувальні служби продовжують оцінювати збитки.

Країна розташована вздовж Тихоокеанського вогняного кільця , величезної зони сейсмічної та вулканічної активності, де відбувається більшість землетрусів у світі.