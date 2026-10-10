Новий семирійчний бюджет ЄС пропонують скоротити на 159 мільярдів євро

Наступний семирічний бюджет Європейського Союзу пропонують скоротити на 159 млрд євро. Про це йдеться в новому плані, оприлюдненому в суботу, пише Politico.

Ірландське головування в Раді ЄС, яке координує переговори, запропонувало скоротити загальний бюджет блоку на 8% на період із 2028-го до 2034 року, щоб задовольнити вимоги групи країн на чолі з Німеччиною, які наполягають на значному зменшенні витрат.

Країни Євросоюзу розділилися на два табори. Ощадливі держави вимагають скоротити майже двотрильйонний бюджет на кілька сотень мільярдів євро. Їм протистоять переважно південні та східні країни, відомі як «Друзі згуртованості», які виступають проти урізання фінансування.

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Як поступку «Друзям згуртованості» Ірландія захистила від скорочень субсидії для фермерів і виплати регіонам. На ці статті припадає половина загального бюджету, і вони є політично чутливими.

Натомість основна частина скорочень припала на інші сфери: допомогу іншим країнам зменшили на 38 млрд євро, фінансування конкурентоспроможності – на 75 млрд євро, а адміністративні витрати ЄС – на 10 млрд євро.

Дублін також пропонує скасувати резервний фонд на випадок непередбачених обставин, відомий як EU Facility cushion. Він дозволяв Європейській комісії використовувати кошти для реагування на надзвичайні ситуації, що могли виникнути протягом семирічного бюджетного циклу.

Однак ірландська пропозиція навряд чи задовольнить ощадливі країни, які застерігали від непропорційного скорочення фінансування нових загальноєвропейських пріоритетів, зокрема конкурентоспроможності, оборони та допомоги на розвиток.

Посли 27 країн ЄС обговорять нову пропозицію в неділю. Вони також готуватимуться до дискусії лідерів, запланованої на четвер. Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що має намір під час цієї зустрічі узгодити пакет потенційних податків, прийнятний для урядів держав-членів.

Уряди країн поспішають домовитися про бюджет до кінця року. Вони прагнуть досягти угоди до виборів у Франції, Польщі та Італії, які можуть ускладнити переговори.

Ірландське головування не внесло суттєвих змін до пакета з п’яти нових загальноєвропейських податків – так званих власних ресурсів ЄС. Європейська комісія запропонувала їх торік, розраховуючи залучити до бюджету загалом 66 млрд євро.

Деякі ініціативи Єврокомісії, зокрема корпоративний податок, відомий як CORE, і збір із компаній, що забруднюють довкілля, пов’язаний із системою торгівлі викидами (ETS), уже понад рік стикаються із запереченнями урядів країн ЄС. Тому їхні перспективи ухвалення вважають невисокими.

Попри тиск із вимогою відмовитися від найбільш критикованих варіантів, Ірландія залишила всі п’ять податків у проєкті, запропонувавши лише технічні зміни, покликані подолати спротив.

Зокрема, вона запропонувала поступово запроваджувати внески в межах ETS для бідніших країн, які найбільше потерпають від цього податку, а також збільшити надходження до бюджету ЄС завдяки збору на імпорт вуглецевомістких товарів, який підтримує більшість урядів.