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Країни Балтії закликали ЄС заборонити транзит російського зерна

Естонія, Литва і Латвія закликали ЄС обмежити перевезення російського зерна і не допустити експорту викраденого українського збіжжя.

Країни Балтії закликали ЄС заборонити транзит російського зерна
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Фото: Деметра-Холдинг

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс і президент Литви Ґітанас Науседа надіслали спільного листа президенту Євроради Антоніу Кошті та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо заборони транзиту російського зерна через територію Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба уряду Естонії.

"Росія бомбардує українські порти й блокує доступ українського зерна до світових ринків, водночас намагаючись отримувати прибутки від транспортування власного зерна через ЄС. Наша інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати війну", – заявив Крістен Міхал.

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Він також зазначив, що питання планують порушити на засіданні Європейської ради наступного тижня.

У спільному листі лідери Балтійських країн наголосили, що російські атаки на українські вантажні судна, залізниці та інші важливі торговельні шляхи спрямовані на послаблення економіки України. Водночас Росія шукає нові маршрути для експорту зерна, зокрема через Балтійське море.

Євросоюз не повинен дозволяти Росії уникати економічних наслідків агресії проти України. Вони також закликали запобігти експорту через територію ЄС зерна, викраденого з тимчасово окупованих українських територій.

Крім того, представники країн Балтії виступили за посилення "шляхів солідарності" між ЄС та Україною. Ці транспортні маршрути дають змогу українським товарам потрапляти на міжнародні ринки.

  • Раніше у СЗРУ заявляли, що Росія шукає альтернативні маршрути для експорту зерна після різкого падіння обсягів постачання через Чорне море.  
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